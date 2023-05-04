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Четверг, 4 мая 2023, 20:55 мск

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Представитель киевского режима напал на секретаря делегации РФ в Анкаре

Фото: antikor.com.ua

Секретарь делегации РФ Валерия Ставицкий участвующий в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре в четверг, 4 мая, подвергся нападению со стороны представителя Украины, – сообщают СМИ со ссылкой на видеоролик, распространяющийся в соцсетях.

Как сообщает ТАСС, в российском диппредставительстве в Анкаре сказали следующее: «Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь».

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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