В результате действий украинской ПВО в Киеве возникли пожары

Глава администрации Киева Виталий Кличко вечером в четверг, 4 мая, сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе украинской столицы в результате сбитого силами ПВО беспилотника, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Кличко написал: «В Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания – 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался. Вероятно попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место».

«Разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м. Информация о пострадавших уточняется», – позже уточнил мэр украинской столицы.

Киев, Иван Бабурин

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