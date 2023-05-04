Возможный прорыв дамбы в Каховском водохранилище угрожает Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в ченверг, 4 мая, заявил, что если произойдет прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище, это вызовет затопление территории Запорожской АЭС, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Карчаа сказал: «Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это создаст функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности».

Ранее сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что уровень воды в водохранилище поднялся до критической отметки. Вода поднялась на 17 метров, и на два с половиной метра выше нормы, в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра.

«Эту дамбу может прорвать, и тогда в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей населенных пунктов, расположенных в районе водохранилища. … Сброс воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра затруднен из-за повреждений на Каховской ГЭС. Сама Каховская ГЭС постоянно обстреливается боевиками ВСУ, она частично повреждена и требует ремонтных работ», – добавил Рогов.

Энергодар, Иван Бабурин

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