Лесные пожары добрались до заповедников на Дальнем Востоке

ФБУ «Авиалесоохрана» зарегистрировала два пожара в заповедниках «Бастак» и «Хинганский» на Дальнем Востоке. Общая площадь лесных пожаров в 13 регионах России составляет 20 682 га.

В Еврейской автономной области горит заповедник «Бастак». Огонь распространился на 2 525 га. Всего в регионе зарегистрированы четыре пожара площадью 814 га на землях лесного фонда. В «Хинганском» заповеднике в Амурской области также выявили один пожар площадью 205 га. Общая площадь, пройденная огнем, в области составила 6 743 га на полночь по московскому времени 5 мая.

По данным «Авиалесоохраны», в Хабаровском крае лесные пожары распространились на 5 687 га, в Приморском крае – на 46 га.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ. Режим ЧС введен в пяти регионах: Курганской, Свердловской и Амурской областях, Еврейской АО, в Колосовском и Крутинском муниципальных районах Омской области.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»