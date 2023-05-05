В Неаполе человек погиб во время празднования победы «Наполи»

Перестрелка случилась в итальянском Неаполе в ночь на 5 мая. Один человек погиб, трое пострадали, сообщает портал Open.

Фанаты футбольного клуба «Наполи» всю ночь праздновали победу спортсменов в финале чемпионата Италии. Около площади Гарибальди случилась стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. 26-летний мужчина умер на месте. В больницу доставили двух мужчин 20 и 24 лет и 26-летнюю женщину с огнестрельными ранами в ноги, ягодицу.

В больницу также поступили несколько человек с травмами рук из-за взрывов петард. За помощью обратились еще 15 фанатов, пострадавших при давке в толпе или упавших с высоты, из них восемь серьезно пострадали.

Неаполь, Наталья Рязанова

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