ФСБ заявила о поимке диверсантов, готовивших теракт против руководителя ЗАЭС

ФСБ России сообщила о разоблачении диверсионной группы, планировавшей по заданию спецслужб Украины теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС.

По данным спецслужбы, членов диверсионно-террористической группы, состоящей из агентов украинских спецслужб, задержали на территории Запорожской области. «В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Как заявило ведомство, преступную деятельность координировали украинские спецслужбы напрямую через сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Уманьского и Андрея Никулина, агента-вербовщика Викторию Будникову, 1974 г. р., так и через посредницу – Юлию Ткачук, 1969 г. р., находящуюся в Финляндии.

У задержанных изъято подготовленное к применению взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.

По информации спецслужбы, члены диверсионно-террористической группы также собирали сведения о местоположении российских военных объектов, личного состава ВС РФ и правоохранительных органов России, пророссийски настроенных местных жителях.

«Проверяется причастность членов группы к ранее совершенным диверсионно-террористическим актам», – сообщила ФСБ.

В отношении двух задержанных участников группы – граждан Украины, 1984 и 1979 г. р., возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

В ЦОС добавили, что устанавливаются все обстоятельства преступной и причастные к ней лица.

Москва, Наталья Петрова

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