В Татарстане шестиклассница принесла в школу пистолет

В Татарстане ученица шестого класса принесла в школу оружие и газовый баллончик. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в школе Набережных Челнов. Утром 5 мая девочка принесла на уроки пистолет. По словам одноклассников, ученица ранее заявила, что готовит сюрприз, а затем перешла к угрозам.

Опасные предметы у школьницы изъяли и отправили ее к директору, а также вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что пистолет травматический. Стражи порядка установят, откуда девочка взяла оружие.

Набережные Челны, Зоя Осколкова

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