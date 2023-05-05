На американском НПЗ произошел пожар

В США в районе города Хьюстон в штате Техас на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Shell произошел пожар, – сообщает Reuters.

«Горит установка по производству альфа-олефинов. Над заводом поднимается большой столб черного дыма», – сообщает агентство со ссылкой на источники.

В свою очередь, местный телеканала KHOU-TV сообщил, все сотрудники предприятия были эвакуированы. В результате инцидента ранения получили два человека.

Согласно данным агентства BNO News, возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе предшествовал мощный взрыв.

Хьюстон, Иван Бабурин

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