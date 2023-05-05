В одном из районов Удмуртии объявлен режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа

Мэр Глазова в Удмуртии Сергей Коновалов в пятницу, 5 мая, заявил, что в связи с обнаружением очага птичьего гриппа на территории города Глазов и его окрестностей, введен режим повышенной готовности, – сообщают СМИ

Коновалов сообщил, что «на Южном озере найдены несколько трупов чаек. Птиц отправили на экспертизу в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр. Специалисты выявили в их организмах вирус птичьего гриппа».

В сообщении, распространенном пресс-службой правительства Удмуртии говорится, что «в Глазове и окрестностях вводится режим повышенной готовности из-за вируса высокопатогенного птичьего гриппа. В угрожаемой зоне оказались деревни в радиусе пяти километров от Глазова: Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый Ледошур и Лекшур. Здесь запрещено: ввозить и вывозить птиц и инкубированные яйца; заготавливать и вывозить корма для птиц; содержать домашнюю птицу на выгуле; торговать и проводить выставки пернатых, охотиться (за исключением регулирования численности)».

Отмечается, что в связи с ограничительными мерами жители города не смогут подойти к Южному озеру, где будет организовано дежурство полиции. Сообщается также, что карантин продлится около трех недель.

Глазов, Иван Бабурин

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