Ребенок перевел мошенникам деньги, играя на телефоне отца

В городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе шестилетний ребенок играл в онлайн-игры на телефоне отца и случайно перевел мошенникам 17 тыс. рублей с его счета. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД РФ.

С заявлением в дежурную часть полиции Пыть-Яха обратился 28-летний местный житель. Он сообщил, что мошенники похитили с его банковского счета 17 тыс. рублей.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что в начале мая малолетний сын потерпевшего пользовался его мобильным телефоном. При скачивании игр на смартфоне открылось приложение банка для их оплаты, после чего телефон перестал работать. После перезагрузки телефона официальное приложение банка, в котором обслуживается мужчина, исчезло. Югорчанин удалил скаченные сыном игры с телефона, после чего заново установил приложение банка и обнаружил списание денежных средств, совершенных двумя транзакциями в общей сумме 17 тысяч рублей на неизвестные счета.

Мужчина позвонил на горячую линию банка, где ему подтвердили списание денежных средств и посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). «Полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», – говорится в сообщении полицейского главка.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

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