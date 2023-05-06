20 человек пострадали при обрушении карусели в Оренбурге. Один из них – в крайне тяжелом состоянии

В Оренбурге в парке отдыха обрушилась карусель, на которой находились люди. В результате инцидента пострадали около 20 человек, в том числе дети, сообщило региональное управление МВД. По данным мэрии, в больницы доставлены 15 человек в состоянии разной степени тяжести – семь взрослых и восемь детях. Позже министр здравоохранения региона Татьяна Савинова уточнила, что в результате происшествия пострадали 20 человек, из них – 12 детей. Врачи борются за жизнь одной из пострадавших.

«Восемь человек после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами. <…> 12 человек госпитализированы в четыре больницы Оренбурга, в том числе шестеро детей», – написала министр в своем телеграм-канале.

Одна пострадавшая женщина с множественными травмами находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. Состояние одного ребенка – 10-летней девочки – врачи оценивают как тяжелое. Ребенок находится в реанимации.

Десять пациентов – в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях.

ЧП произошло в парке 50-летия СССР. По данным СМИ, рухнула карусель «Цепочка». В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные и следственные органы, службы МЧС.

По факту обрушения кабинок карусели возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщило областное управление Следственного комитета.

Проверкой инцидента занялась региональная прокуратура. По информации надзорного ведомства, «в парке имени 50-летия СССР произошла поломка одного из аттракционов во время его эксплуатации, что привело к обрушению конструкции».

Между тем глава администрации Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пока неизвестно, что стало причиной ЧП.

«Но уже сейчас понятно, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, есть серьезные вопросы. Их действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана оценка специалистов. Не исключено, что концессионный договор будет расторгнут», – сказал градоначальник, чьи слова приводит пресс-служба мэрии.

Оренбург, Наталья Петрова

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