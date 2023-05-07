Девять человек погибли и семь ранены при стрельбе в Техасе

Злоумышленник застрелил восемь человек и ранил семерых в торговом центре американского города Аллена (штат Техас). Нападавший был нейтрализован полицейскими. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на правоохранителей.

Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Мужчина открыл огонь сразу после того, как вышел из автомобиля у здания ТЦ. Очевидцы сообщили, что слышали не менее 30 выстрелов.

Как сообщил начальник пожарной охраны города Джонатан Бойд, семь человек, включая преступника, погибли на месте происшествия. Девять пострадавших были доставлены в больницы, двое из них скончались. Трое раненых находятся в критическом состоянии, состояние четверых оценивается как стабильное.

Ранее СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что в результате стрельбы в ТЦ пострадали не менее 9 человек, несколько человек погибли. Точное число жертв не называлось.

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден был проинформирован о нападении в Аллене.

Надо отметить, что в субботу в США произошли еще два инцидента со стрельбой. Так, в городе Чико (Калифорния) огонь был открыт на вечеринке – в результате один человек погиб, еще пять получили ранения. Жертвой стала 17-летняя девушка, передают американские СМИ. При стрельбе в штате Огайо погиб одни человек, еще трое пострадали.

Как пишет Associated Press, массовые убийства происходят в США в 2023 году с ошеломляющей частотой: в среднем около одного раза в неделю. Это следует из статистики, которую ведут AP и USA Today в партнерстве с Северо-Восточным университетом.

Москва, Наталья Петрова

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