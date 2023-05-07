В Тюменской области введен режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе с 7 мая из-за пожаров.

«На территории Тюменской области складывается очень напряженная обстановка, связанная с пожарами. Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров, все это усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром», – сказал он в видеообращении к жителям региона.

Глава области отметил, что весь личный состав регионального управления МЧС, а также более 1,1 тыс. сотрудников областной противопожарной службы и работников Авиалесоохраны задействованы на тушении пожаров. Кроме того, к борьбе с огнем привлечены 130 пожарных-десантников из других регионов, пять вертолетов, самолет Ил-76.

«К сожалению, огонь перебрасывается на жилые строения, на наши населенные пункты. Мы видим, что в большинстве случаев причинами возгораний по-прежнему являются поджоги, человеческий фактор, где-то неосторожное обращение с огнем, разведение костров», – сказал Моор.

Моор призвал жителей области соблюдать меры противопожарной безопасности: не «ходить в лес и выезжать на пикники», не разводить костры на дачных участках.

Тюмень, Наталья Петрова

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