Росавиалесохрана назвала причину, по которой в России горят леса

В России с 1 по 7 мая ликвидировано 769 лесных пожаров. На сегодняшний день тушат 154 пожара в 18 регионах страны. Такие цифры предоставила пресс-служба Росавиалесохрана. «Огонь границ не знает, леса горят от палов травы на полях, в степях, в населенных пунктах, от не затушенных костров и мангалов рядом с лесами и в лесах», – отмечают в ведомстве. В половине случаев (в случаях 377 лесных пожаров из 769) огонь в лес пришел со стороны полей, населенных пунктов, степей, автомобильных, железных дорог.

Остальные лесные пожары возникли от не затушенных костров, мангалов и других нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Омской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Амурской, Курганской, Иркутской областях, Забайкальском, Хабаровском краях.

Сегодня продолжается тушение лесных 154 пожаров в 18 регионах Приволжья, Урала, Сибири. Дальнего Востока. Все пожары рукотворные.

На тушении пожаров работают более 9,9 тысяч парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, пожарных формирований, арендаторов лесных участков, местного населения. Задействовано более 1.9 тысяч единиц наземной техники. Работает 66 воздушных судов Авиалесоохраны, МЧС и Минобороны.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Свердловской, Курганской, Амурской, Омской, Тюменской областях, Забайкальском Хабаровском краях. Помощь этим регионам в тушении пожаров оказывают более 1 тысячи парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Якутии, Коми, Карелии, Бурятии Архангельской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

Основной способ тушения лесных пожаров и недопущения огня в населенные пункты, в т.ч. в Свердловской, Курганской, Тюменской, Амурской областях – контролируемый встречный отжиг от минерализованных полос, который проводят парашютисты-десантники Авиалесоохраны.

Москва, Елена Васильева

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