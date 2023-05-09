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Вторник, 9 мая 2023, 15:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Саратове упавшее в парке дерево насмерть придавило двух человек

В Саратове два человека получили смертельные травмы в парке, на них упало дерево. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

На кадрах с места событий видно рухнувшее дерево и стоящий рядом автомобиль скорой помощи. По данным канала, среди погибших есть ребенок.

Кроме того, еще двое детей получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают экстренные службы.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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