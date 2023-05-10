В Тунисе при стрельбе у синагоги погибли четыре человека, еще 9 ранены

В результате стрельбы у синагоги на курортном острове Джерба в Тунисе погибли двое прихожан и двое сотрудников сил безопасности. Еще 9 человек, среди которых пятеро силовиков и четверо прихожан, получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Туниса.

По данным ведомства, охранник военно-морской базы на Джербе вчера вечером застрелил коллегу, забрал у него боеприпасы и направился к синагоге Эль-Гриба. На месте он открыл беспорядочный огонь по подразделениям охраны, расположенным возле синагоги. Нападавший убил двух прихожан и сотрудника службы безопасности, а также ранил пятерых сотрудников службы безопасности и четырех посетителей. Злоумышленник был ликвидирован ответным огнем.

МИД Туниса заявил, что один из убитых прихожан был французом, другой – местным жителем.

В МВД сообщили, что место преступление оцеплено, устанавливается мотив нападения.

Ежегодное паломничество в старейшую синагогу Африки регулярно привлекает сотни евреев из Европы и Израиля на Джербу – популярный курорт у побережья южного Туниса, расположенный в 500 км от столицы страны.

Паломничество находится под усиленной охраной с тех пор, как в 2002 году боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) напали на синагогу, заминировав грузовик, в результате чего погиб 21 человек.

Тунис, Наталья Петрова

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