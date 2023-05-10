В Польше при нападении на детдом погибла 16-летняя воспитанница, еще 5 детей ранены

В Польше вооруженный ножом 19-летний парень ворвался в детский дом и напал на воспитанников. Смертельные ранения получила 16-летняя девушка, еще пятеро детей пострадали.

Инцидент произошел в Томиславице недалеко от Лодзи накануне, сообщили польские СМИ со ссылкой на полицию. Раненые дети госпитализированы, сейчас угрозы их жизни нет.

Нападавший задержан. Ведется расследование. Подробности о личности злоумышленника не раскрываются.

Варшава, Наталья Петрова

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