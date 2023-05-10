В Новосибирске неизвестные пытались поджечь бомбардировщик Су-24

В Новосибирске неизвестные пытались поджечь Су-24, который стоял на территории авиационного завода. Поджигателей ищут.

Видео с места событий попало в соцсети. На кадрах под стоящим на стоянке бомбардировщиком разгорается пламя и валит черный дым. При этом в описании к ролику говорилось, что самолет был полностью уничтожен, сообщает телеграм-канал «Baza».

Полицейские провели проверку и обнаружили на территории Новосибирского авиационного завода Су-24 1990 года с признаками поджога. Однако самолет почти не был поврежден, лишь у шасси виднелись следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

Установлено, что неизвестные попали на территорию завода, перекусив сетку ограждения. Преступники попали на камеру видеонаблюдения, их разыскивают правоохранители.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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