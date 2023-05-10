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Среда, 10 мая 2023, 13:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кузбассе два десятка кошек месяц жили в квартире с трупом хозяйки

В Кемерове 20 кошек целый месяц прожили в квартире с умершей хозяйкой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

В полицию пожаловались соседи. Они сообщили, что из квартиры в подъезд доносится запах кошачьих экскрементов. При этом хозяйка на связь не выходит.

Когда правоохранители вскрыли дверь, то обнаружили тело женщины и два десятка голодных обезвоженных кошек.

Животных выпустили на улицу, теперь жилье для них подыскивают волонтеры.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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