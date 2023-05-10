В Кузбассе два десятка кошек месяц жили в квартире с трупом хозяйки

В Кемерове 20 кошек целый месяц прожили в квартире с умершей хозяйкой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
В полицию пожаловались соседи. Они сообщили, что из квартиры в подъезд доносится запах кошачьих экскрементов. При этом хозяйка на связь не выходит.
Когда правоохранители вскрыли дверь, то обнаружили тело женщины и два десятка голодных обезвоженных кошек.
Животных выпустили на улицу, теперь жилье для них подыскивают волонтеры.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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