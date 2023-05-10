В Сирии пять полицейских пострадали при взрыве автомобиля

Пять сотрудников сирийской полиции пострадали в результате взрыва рядом с полицейским участком в районе Барзех недалеко от Дамаска.

По данным Associated Press, взрывное устройство находилось в частном автомобиле. Ранены были полицейские, проходившие мимо в момент взрыва. «Альсумария» уточняет, что среди пострадавших один офицер и четверо рядовых сотрудников службы безопасности.

Раненых доставили в больницу. Пожарные оперативно потушили вызванный взрывом огонь, и теперь специалисты изучают автомобиль.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, двое полицейских из Турции и один из Сирии погибли при взрыве в здании полицейского КПП в городе Тель-Абьяд на севере Сирии. Около десяти человек получили ранения.

Дамаск, Наталья Рязанова

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