В Сирии пять полицейских пострадали при взрыве автомобиля

Пять сотрудников сирийской полиции пострадали в результате взрыва рядом с полицейским участком в районе Барзех недалеко от Дамаска.
По данным Associated Press, взрывное устройство находилось в частном автомобиле. Ранены были полицейские, проходившие мимо в момент взрыва. «Альсумария» уточняет, что среди пострадавших один офицер и четверо рядовых сотрудников службы безопасности.
Раненых доставили в больницу. Пожарные оперативно потушили вызванный взрывом огонь, и теперь специалисты изучают автомобиль.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Напомним, двое полицейских из Турции и один из Сирии погибли при взрыве в здании полицейского КПП в городе Тель-Абьяд на севере Сирии. Около десяти человек получили ранения.
Дамаск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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