В Череповце убийца сломал ногу при попытке побега из отдела полиции

В Череповце мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, пытался сбежать из отдела полиции. В результате преступник сломал ногу.

По данным правоохранителей, 40-летний мужчина убил своего собутыльника по время пьяной ссоры. Полицейские установили личность убийцы и доставили его в отдел.

В какой-то момент подозреваемый отпросился в туалет и решил сбежать через окно в санузле. Мужчина не учел, что помещение находится на втором этаже, спрыгнув на землю, он сломал ногу и был вновь задержан.

В отделении проводится служебная проверка, сотрудники, которые допустили побег, понесут ответственность.

Волгоград, Зоя Осколкова

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