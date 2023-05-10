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Среда, 10 мая 2023, 16:40 мск

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В Череповце убийца сломал ногу при попытке побега из отдела полиции

В Череповце мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, пытался сбежать из отдела полиции. В результате преступник сломал ногу.

По данным правоохранителей, 40-летний мужчина убил своего собутыльника по время пьяной ссоры. Полицейские установили личность убийцы и доставили его в отдел.

В какой-то момент подозреваемый отпросился в туалет и решил сбежать через окно в санузле. Мужчина не учел, что помещение находится на втором этаже, спрыгнув на землю, он сломал ногу и был вновь задержан.

В отделении проводится служебная проверка, сотрудники, которые допустили побег, понесут ответственность.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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