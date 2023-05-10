СМИ: Член палаты представителей США арестован за «электронное мошенничество»

Член Палаты представителей Конгресса США Джордж Сантос от штата Нью-Йорк взят под стражу по обвинению в «электронном мошенничестве», сообщает в среду, 10 мая, издание The New York Times.

Газета пишет, что «конгрессмен Сантос в среду предстанет перед судом Южного округа штата Нью-Йорк. Ему будут предъявлены обвинения в электронном мошенничестве, отмывании денег, а также в предоставлении ложной информации Конгрессу США. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения».

Вашингтон, Иван Бабурин

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