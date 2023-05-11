В Красноярском крае иномарка слетела с дороги в пруд – погибли пять человек (ФОТО)

В Шушенском районе Красноярского края автомобиль слетел с дороги в пруд. Погибли все находившиеся в машине люди – водитель и четыре пассажира. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Рано утром в пруду между селом Каптырево и селом Субботино был обнаружен автомобиль Toyota. «На месте происшествия на асфальтовой дороге обнаружены следы заноса. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре пассажира и водитель», – говорится в сообщении краевого полицейского главка.

Фото: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Жертвами дорожной аварии стали четверо молодых людей и девушка в возрасте от 18 до 20 лет. Погибшие юноши были студентами Щушенского сельскохозяйственного колледжа. 18-летняя девушка ранее обучалась в нем.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Правоохранители установили собственника иномарки. «В настоящее время он находится в отделе полиции. Сотрудники ОВД выясняют, каким образом за рулем машины находилось другое лицо», – отметили в УМВД.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Проверку по факту смертельной аварии проводит прокуратура. «По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение водителем установленной скорости движения. В непосредственной близости от транспортного средства на обочине имеются следы заноса и опрокидывания. Точные причины происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении краевого надзорного ведомства.

Красноярск, Наталья Петрова

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