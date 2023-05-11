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Четверг, 11 мая 2023, 19:19 мск

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Польская генпрокуратура завела дело на экс-канцлера ФРГ

Фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура Польши завела дело из-за событий на Украине на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год, – сообщает в четверг, 11 мая, польская радиостанция RMF FM.

В сообщении радиостанции, в частности, говорится: «Генеральная прокуратура получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, которое было присоединено к уже ведущемуся следствию. …Политик мог использовать свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы позднее оказывать давление на страны ЕС и Украину. Следователи также будут проверять, какую роль бывший канцлер сыграл в подготовке вторжения».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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