Генеральная прокуратура Польши завела дело из-за событий на Украине на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год, – сообщает в четверг, 11 мая, польская радиостанция RMF FM.

В сообщении радиостанции, в частности, говорится: «Генеральная прокуратура получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, которое было присоединено к уже ведущемуся следствию. …Политик мог использовать свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы позднее оказывать давление на страны ЕС и Украину. Следователи также будут проверять, какую роль бывший канцлер сыграл в подготовке вторжения».

Варшава, Иван Бабурин

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