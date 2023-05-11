Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 11 мая, сообщил, что в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области.

В своем Telegram-канале Балицкий написал: «Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь».

«Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни», – подчеркнул врио главы региона.

Мелитополь, Иван Бабурин

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