В результате обстрела Горловки пострадали несколько человек. Один погиб

Мэр города Горловка в Донецкой области Иван Приходько вечером в четверг, 11 мая, заявил, что в результате обстрела реактивными снарядам со стороны ВСУ один человек погиб, еще семь пострадали.

Иван Приходько в своем в Telegram-канале сообщил, что по его данным, «есть прямое попадание снаряда в кровлю жилой многоэтажки. … Украинские неонацисты выпустили по самому центру Горловки семь ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Много раненых мирных граждан».

Позже мэр Горловки сообщил, что один из пострадавших вследствие обстрела умер от ран.

Ранее сегодня Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз за день обстреляли Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

В сообщении в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК говорится: «Вооруженные силы Украины (ВСУ) пятый раз за день обстреляли Горловку в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Горловка, Иван Бабурин

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