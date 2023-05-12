Певица Земфира* подала в суд на Минюст

Иск с требованием оспорить решение минюста РФ включить ее в список иноагентов подала в Замоскворецкий суд Москвы Певица Земфира Рамазанова*.
В пресс-службе Замоскворецкого суда, в частности, сообщили: «В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов. Дата заседания по иску пока не назначена».
Напомним, что Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года за открытую поддержку Украины и финансовую поддержку от иностранных источников.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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