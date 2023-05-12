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NewDayNews.ru

Пятница, 12 мая 2023, 11:34 мск

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На Пхукете ищут смытого волной в море россиянина

На острове Пхукет спасатели ищут пропавшего в море гражданина России – его смыла волна на мысе Промтхеп. Об этом сообщает портал «Новости Пхукета».

Инцидент произошел около 09:30 утра пятницы, 12 мая. Большая волна смыла в море четырех находившихся на скалах россиян. Трое спасены, однако четвертого пока найти не удалось.

В поисках задействованы местные спасатели и добровольцы из числа местных жителей, а также водные мотоциклы и лодки. Волонтеры запускают квадрокоптеры для осмотра акватории с воздуха.

Пропавший россиянин предварительно идентифицирован как 32-летний Юрий Смоян.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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