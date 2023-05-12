Украина обстреляла Луганск крылатыми ракетами

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в пятницу, 12 мая, сообщило, что ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, крылатыми ракетами украинского комплекса «Гром», – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК, говорится: «В результате обстрела города Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства), разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Полипак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов».

Ранее сегодня экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что удар по Луганску был нанесен, предположительно, из населенного пункта Часов Яр и пришелся в район предприятия «Полипак». Со своей стороны, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила, что ракеты, выпущенные ВСУ, попали в здание бывшего машиностроительного завода. СМИ сообщали, что в районе одного из заводов в Луганске прогремели два взрыва, над городом виден столб дыма. Сообщений о пострадавших не поступало.

Следует отметить, что 12 мая в ЛНР отмечают День Республики.

Луганск, Иван Бабурин

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