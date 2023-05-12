В результате взрыва в Мелитополе ряд населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения

В администрации Мелитополя в пятницу, 12 мая, сообщили, что в результате взрыва в Запорожской области ряд населенных пунктов остаются без электроэнергии.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Мелитополя, говорится: «Электроснабжение в Мелитополе восстановлено после аварии, отключение не повлияло на критически важные объекты. …Без электроэнергии населенные пункты: Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка. Аварийные службы продолжают восстановительные работы, запущены аварийные источники питания для поддержания мобильной связи».

Позже местные власти сообщили, что по предварительным данным, установлены лица причастные к возникновению аварийной ситуации в Мелитополе.

Мелитополь, Иван Бабурин

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