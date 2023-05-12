В результате обстрела Луганска ранены шестеро детей

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поздно вечером в пятницу, 12 мая, сообщил, что в результате «варварского обстрела» столицы региона получили ранение шестеро детей.

В своем Telegram-канале Пасечник написал: «В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Этот вопрос контролирую лично».

«Ранения детей – наша общая боль. Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным! Приложим все усилия для скорейшего выздоровления юных жителей», – добавил глава ЛНР.

Также Леонид Пасечник сообщил, что в результате ракетной атаки ВСУ пострадали объекты гражданской инфраструктуры, а именно – «разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов».

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщили, что при обстреле столицы ЛНР получил депутат Госдумы РФ Виктор Володацкий.

Луганск, Иван Бабурин

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