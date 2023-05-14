Крупный пожар в Тольятти: сгорел покрасочный цех

Минувшей ночью в Тольятти произошел крупный пожар. Сгорел покрасочный цех завода «Феррони»: огнь распространился на 20 тысяч квадратных метров, рухнула кровля площадью 5 тысяч кв метров.

Сообщение о возгорании поступило накануне поздно вечером 22:22 по местному времени. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Самарской области, огонь был локализован в 03:46. Открытое пламя потушили в 06:45.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Персонал был эвакуирован.

Для тушения пожара были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также пожарные поезда со станций «Самара» и «Сызрань». Как отметил глава города Николай Ренц, ликвидация ЧП осложнялась тем, что в большинстве гидрантов не было воды из-за выбитого питания повысительного насоса.

Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса, пояснили в МЧС.

Тольятти, Светлана Антонова

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