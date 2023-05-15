По улицам Лос-Анджелеса ходят наркоманы-зомби – они принимают ветеринарный транквилизатор и гниют заживо

В Лос-Анджелесе наблюдается настоящая «зомби-эпидемия». По улицам ходят невменяемые люди, которые принимают ветеринарный транквилизатор ксилазин, который наркодилеры смешивают с героином и кокаином. Как сообщает Daily Mail, чиновники пытаются как-то остановить стремительное распространение траквилизатора, но это законный препарат и запретить продавать его невозможно – «зомби-наркотик» одобрен в США для коров и лошадей.

В последнее время наркотик широко распространился по Лос-Анджелесу, в новостях активно показывают сгорбившихся людей, которые еле ходят по улицам, у них изо рта течет слюна, а также людей, лежащих на земле, под действием наркотика.

«В сочетании с опиоидами, такими как фентанил, как это часто бывает, ксилазин усиливает опасный для жизни эффект угнетения дыхания (замедление или остановка дыхания), вызванного опиоидами, увеличивая риск передозировки и смерти», – сообщают представители мэрии города.

Между тем, врачи уже сообщают, что транквилизатор буквально разъедает человеческую плоть, оставляя язвы и кровоточащие раны.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

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