В Бразилии полицейский пришел в участок и убил 4 своих коллег

В Бразилии полицейский убил 4 человек. Как сообщают власти страны, инспектор гражданской полиции из бразильского штата Сеара (север страны) застрелил четырех своих коллег в воскресенье в полицейском участке, где они работали. Преступление произошло в воскресенье в Камосиме, в 354 километрах от Форталезы, столицы Сеары, сообщила полиция.

Подозреваемый, находившийся в отпуске, после совершения четверного убийства скрылся на полицейской машине. Затем он отправился в казармы военной полиции, сообщил местному новостному порталу G1 сотрудник службы безопасности муниципалитета. Власти выясняют мотивы убийства.

Москва, Елена Васильева

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