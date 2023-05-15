В Омске мужчина выстрелил в лицо студенту за шум под окнами

Житель Омска выстрелил из пневматической винтовки в шумную компанию и ранил несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне вечером в общежитии на улице Химиков. 25-летний местный житель разозлился на молодых людей, которые шумели у подъезда, возник конфликт.

«В итоге мужчина выстрелил из пневматической винтовки в толпу подростков. Пуля попала в лицо 17-летнего студента, задев нос. Госпитализации не потребовалось. Стрелок задержан приехавшими на вызов сотрудниками полиции», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Стрелявший пояснил, что у него спал маленький ребенок, а шумная компания ему мешала. В свою очередь студенты заявили, что они вышли из общежития, так как сработала сигнализация, поэтому и находились на улице.

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Омск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»