Из-за ошибки при строительстве моста тысячи жителей Новосибирска остались без света

В Новосибирске около 12 тысяч жителей остались без энергоснабжения из-за ошибки строителей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Региональные электросети».

Кабель линии электропередачи был поврежден во время земляных работ при строительстве четвертого (Центрального) моста через Обь. Отмечается, что работы не были согласованы с энергетиками.

«Без электроснабжения осталась часть Ленинского района Новосибирска с общей численностью населения около 12 тыс. человек. Под отключение также попали более 30 социально значимых объектов, в том числе (...) школы», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают три аварийные бригады. Определяется конкретное место повреждения, чтобы можно было подключить потребителей по резервной схеме электроснабжения.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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