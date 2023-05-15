Разбился самолет финских ВВС

Пресс-секретарь ВВС Финляндии Суви Суннарборг в понедельник, 15 мая, заявил, что днем в понедельник к югу от города Кеуруу в центральной Финляндии разбился учебно-тренировочный реактивный самолет финских ВВС Hawk, – сообщают местные СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Суннарборг написал: «Пилоты успели катапультироваться, оба летчика уже обнаружены и доставлены в больницу для обследования».

Хельсинки, Иван Бабурин

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