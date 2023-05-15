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Понедельник, 15 мая 2023, 22:18 мск

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Украинский дрон атаковал экскаватор в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник, 15 мая, заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе области, в результате чего был ранен один человек.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники».

Курск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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