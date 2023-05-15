Украинский дрон атаковал экскаватор в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник, 15 мая, заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе области, в результате чего был ранен один человек.
В своем Telegram-канале Старовойт написал: «Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники».
Курск, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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