Украинского председателя Верховного суда арестовали за крупную взятку

Официальные представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины и Национальное антикоррупционное бюро расследований Украины (НАБУ) в понедельник, 15 мая, заявили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном суде Украины, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП, говорится: «САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Проводятся неотложные следственные действия. Детали следуют».

Со своей стороны советник руководителя Офиса президента (ОП) Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил: «Спецслужбы задержали на получении взятки в $2,7 млн. главу Верховного Суда Всеволода Князева. Продолжаются следственные действия, в том числе дома у судьи. Это был не первый эпизод, где фигурирует глава судебной ветви власти. Говорят о системном характере поборов. Для вручения подозрения Князеву требуется санкция главы САП, которая, вероятно, будет предоставлена».

Отмечается, что председателем Верховного суда Украины Всеволод Князев был избран 22 октября 2021 года.

Киев, Иван Бабурин

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