В центре Краснодара из-за энергоаварии отключены светофоры и не ходят трамваи

В Краснодаре из-за аварии на подстанции «Южная» отключены несколько трансформаторных подстанций города. Об этом сообщается в телеграм-канале Муниципального центра управления города.

В связи с этим на центральных улицах Краснодара не работают светофоры, приостановлено движение трамваев.

Местные власти призвали горожан не паниковать – восстановительные работы уже идут. На месте аварии работают специалисты «Россети Кубань».

Краснодар, Наталья Петрова

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