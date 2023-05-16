В центре Краснодара из-за энергоаварии отключены светофоры и не ходят трамваи

В Краснодаре из-за аварии на подстанции «Южная» отключены несколько трансформаторных подстанций города. Об этом сообщается в телеграм-канале Муниципального центра управления города.
В связи с этим на центральных улицах Краснодара не работают светофоры, приостановлено движение трамваев.
Местные власти призвали горожан не паниковать – восстановительные работы уже идут. На месте аварии работают специалисты «Россети Кубань».
Краснодар, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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