Жительница Ингушетии продала своего сына подруге

В Ингушетии женщина продала своего новорожденного ребенка подруге. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным правоохранительных органов, 30-летняя жительница Сунженского района сразу из роддома отправилась к своей 32-летней подруге в город Карабулак. Женщины заранее договорились о сумме, мать оценила младенца в 400 тысяч рублей.

В результате женщина стала фигуранткой дела по статье «Торговля людьми».

При этом покупательница утверждает, что намеревалась воспитывать мальчика, как собственного сына. Дальнейшую судьбу малыша решат надзорные органы.

Магас, Зоя Осколкова

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