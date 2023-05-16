Жительница Ингушетии продала своего сына подруге

В Ингушетии женщина продала своего новорожденного ребенка подруге. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По данным правоохранительных органов, 30-летняя жительница Сунженского района сразу из роддома отправилась к своей 32-летней подруге в город Карабулак. Женщины заранее договорились о сумме, мать оценила младенца в 400 тысяч рублей.
В результате женщина стала фигуранткой дела по статье «Торговля людьми».
При этом покупательница утверждает, что намеревалась воспитывать мальчика, как собственного сына. Дальнейшую судьбу малыша решат надзорные органы.
Магас, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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