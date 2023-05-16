В Сибири школьник устроил гонки с полицией и врезался в дом

В Омске восьмиклассник уходил от погони и врезался в жилой дом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники ДПС заметили подростка за рулем ВАЗ-2115 на улице Маяковского. Внимание полицейских привлекли опасные маневры, которые выполнял юный водитель.

«Нарушитель проигнорировал требования остановиться и предпринял попытку скрыться. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на здание», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении подростка составили протоколы по следующим нарушениям: управление автомобилем без прав, управление автомобилем водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, невыполнение требования об остановке ТС, проезд на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение правил движения через железнодорожные пути.

Автомобиль забрали на штрафстоянку. С мамой подростка инспекторами по делам несовершеннолетних проведена профилактическая работа.

Омск, Зоя Осколкова

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