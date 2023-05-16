В Пакистане 16 человек погибли в межплеменной схватке за уголь

По меньшей мере 16 человек погибли в результате земельного спора между племенами на северо-западе Пакистана, который восходит к нескольким поколениям и связан с разделением угольных месторождений, сообщила местная полиция во вторник, 16 мая.

Члены племени Ахорвал в понедельник открыли огонь по представителям племени Суни Хел, которые маркировали границы своей территории в горном районе Дарра Адам Хель, примерно в 60 км от границы с Афганистаном.

«У племен было мощное оружие, и в течение нескольких минут столкновение привело к значительным жертвам », – сказал AFP высокопоставленный сотрудник местной полиции Фархан Хан. Фархан Хан объяснил, что в прошлом для урегулирования этого спора собирались несколько «джирг» ,или традиционных собраний, ответственных за урегулирование межплеменных конфликтов, но так и не нашли решения. «В результате столкновения 12 соплеменников суни кхел погибли, четверо соплеменников ахорвал погибли, а еще четверо получили ранения», – сообщил AFP представитель местной полиции Фазал Наим. По данным полиции, спокойствие вернулось после созыва джирги.

Семейные споры – обычное дело в Пакистане, но в горах на северо-западе страны, где общины следуют строгому племенному кодексу чести, они могут стать особенно жестокими и длиться очень долго.

Дарра Адам Хел в провинции Хайбер-Пахтунхва является территорией с крупнейшим запасом угля в регионе, и между племенами часто возникают споры о распределении этих месторождений. Несмотря на проблемы безопасности и несоблюдение правил, добыча полезных ископаемых является жизненно важным источником занятости и дохода для местных сообществ. Дарра Адам Кхел является частью бывшей Федерально управляемой территории племен (Фата), полуавтономного региона на северо-западе Пакистана, который в 2018 году объединился с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

Москва, Елена Васильева

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