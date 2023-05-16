В Дагестане грузовик с отказавшими тормозами устроил массовую аварию

В Дагестане грузовик сорвался со склона и протаранил восемь автомобилей. В результате два человека погибли.

Массовое ДТП произошло в Избербаше. По предварительным данным, у «Камаза» на спуске отказали тормоза, вероятно, это случилось из-за перегруза на 14 тонн. Грузовик врезался в несколько автомобилей и придавил один из них.

Два участника аварии скончались от полученных травм. Водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Махачкала, Зоя Осколкова

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