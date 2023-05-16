В ХМАО взорвался газопровод, есть погибший и пострадавшие

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел взрыв на газопроводе. По разным данным, в результате ЧП погиб один человек, еще пятеро пострадали.
Инцидент произошел около 13:30 мск в 30 километрах от поселка Лыхма, на недействующей линии газовой нитки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По информации агентства, при взрыве пострадали пять человек.
В свою очередь ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о возгорании на недействующей линии магистрального газопровода Ямал – Европа компании «Газпром трансгаз Югорск». Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Меж тем, по данным телеграм-каналов «112» и Shot, в результате взрыве на газопроводе погиб один человек. Состояние двоих из пяти пострадавших оценивается как тяжелое.
Ханты-Мансийск, Наталья Петрова
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