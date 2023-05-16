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Вторник, 16 мая 2023, 19:02 мск

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ФСБ пресекла деятельность нескольких ДРГ в Свердловской и Тюменской областях

Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева во вторник, 16 мая, заявила, что, начиная с 2022 года в Свердловской и Тюменской областях сотрудниками ФСБ пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), – сообщает телеканала «Россия-1 Урал».

В эфире телеканала Казанцева пояснила следующее: «Свердловское управление ФСБ России совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, члены которых планировали совершить серию террористических актов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей. Всего задержано 20 человек, расследуются 13 уголовных дел».

Екатеринбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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