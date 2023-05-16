В США арестовали двух россиян за обход санкций

Прокурор округа Аризона Гэри Рестайно на пресс-конференции во вторник, 16 мая, заявил, что по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям и помощи в обходе антироссийских санкций в США задержаны двое российских граждан, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с представителями СМИ Рестайно сказал: «Двое граждан России были задержаны в Аризоне за участие в сговоре с целью направить российским авиакомпаниям детали, на которые распространяются экспортные ограничения. Олег Пацуля и Василий Беседин обвиняются в сговоре, направленном на нарушение правил экспортного контроля и отмывании денежных средств».

«Пацуля и Беседин получали запросы непосредственно от российских авиакомпаний, а затем приобретали необходимые товары у американских поставщиков, не называя им истинного получателя запчастей. Обвиняемые ездили в Аризону в сентябре прошлого года и пытались приобрести тормозную систему у местной компании», – заявил также аризонский окружной прокурор.

Вашингтон, Иван Бабурин

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