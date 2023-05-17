В Ингушетии умерла избитая матерью четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка умерла в больнице в Ингушетии, куда ее доставили в тяжелом состоянии. Мать ребенка арестована по подозрению в побоях.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил о смерти девочки в своем телеграм-канале накануне вечером. Врачи также диагностировали у ребенка заболевание крови.

«Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь. К сожалению, врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови», – говорится в сообщении.

В конце апреля девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело и задержали мать пострадавшей. По версии следствия, 31-летняя женщина с матерью крепко выпили и принялись издеваться над малышкой. Позже суд взял подозреваемую под стражу.

Калиматов навещал девочку в больнице, когда та пришла в себя. По его словам, у медиков появилась надежда, что ребенка удастся спасти. Но итог был другим.

В Калмыкии годовалый ребенок умер от побоев, которые наносили в том числе топором. Полиция задержала 52-летнего дядю матери мальчика.

Магас, Наталья Рязанова

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