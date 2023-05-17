Гендиректора научного центра «Вектор» уволили в связи с утратой доверия

Гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, приказ издан «в связи с утратой доверия».

Официальным комментарием Роспотребнадзора и центра «Вектор» «Интерфакс» пока не располагает.

Как уточняет «Коммерсант-Сибирь», приказ об увольнении Максютова подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая. Трудовой договор с директором «Вектора» будет расторгнут 18 мая.

По данным источников «Ъ-Сибирь», одним из оснований для увольнения Рината Максютова стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Связаться с Ринатом Максютовым не удалось. Помощник гендиректора по связям с общественностью «Вектора» Никита Каньшин заявил, что кадровые решения комментирует Роспотребнадзор. Он также отметил, что научный центр «будет исполнять взятые обязательства по изучению опасных вирусов, разработке профилактических и диагностических препаратов».

Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года. Он участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Центр «Вектор» входит в Роспотребнадзор, является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.

Новосибирск, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»