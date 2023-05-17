Житель Ульяновска поджег отдел полиции из-за ссоры с бывшей

В Ульяновске правоохранители задержали мужчину, который устроил поджог в отделении полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как было установлено, 55-летний местный житель облил легковоспламеняющейся жидкостью окна и вход участкового пункта полиции №4, поджег и скрылся. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

Полицейские установили личность поджигателя и задержали его. Оказалось, что мужчина был недоволен тем, что участковый начал в отношении него проверку из-за конфликта с бывшей женой.

Отмечается, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за вымогательство, кражу, похищение документов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и другие преступления. Теперь он стал фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении имущества.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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